Pioli: “Fiero del Milan, la sua storia è la Champions: non vogliamo fermarci”

L’Equipe – Pioli: “Fiero di questo Milan, la sua storia è giocare in Champions. Non vogliamo fermarci”.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni per il quotidiano, soffermandosi sul percorso di crescita dei rossoneri negli ultimi anni: “Stiamo percorrendo un cammino intrapreso tre anni fa – riporta gazzetta.it – ed eravamo lontani dai vertici europei. Sono fiero di vederla crescere, ma la storia del Milan è di giocare in Champions. Siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qui. La svolta a gennaio 2020? Con Ibrahimovic, Kjaer e Saelemaerkers siamo migliorati dal punto di vista tecnico e di carattere. Ibrahimovic non è un giocatore normale, ma un campione tecnico e morale, un modello, un punto di riferimento per un gruppo giovane come il nostro. È stato un sostegno enorme anche per lo staff”.