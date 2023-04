Elmas sull’out mancino e Kvara centravanti di manovra ad una condizione

La Gazzetta dello Sport – Elmas sull’out mancino e Kvara centravanti di manovra ad una sola condizione.

L’edizione del quotidiano, prova a fare il punto della situazione in merito alle scelte di Luciano Spalletti, in vista del match di andata dei quarti di finale di Champions League. La gara si svolgerà allo stadio San Siro di Milano. Tuttavia, la domanda che si pone la rosea è chi sarà il centravanti che deciderà di schierare il tecnico azzurro contro il Milan.

“L’idea è quella di riproporlo dal via come nella gara di campionato a San Siro, però ovviamente una ipotesi alternativa va comunque presa in considerazione: Elmas sull’out mancino e Kvara centravanti di manovra è una traccia che però sarà approfondita solo se in giornata Giacomino dirà di sentirsi ancora un po’ “impastato””.

Fonte foto: Flickr.com

