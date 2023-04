Twitter – UFFICIALE – Kvara e compagni alla conquista del Duomo di Milano: l’immagine della SSC Napoli.

I canali social della SSC Napoli, danno appuntamento a questa sera, in vista della sfida di andata dei quarti di finale Champions League. Il match si svolgerà allo stadio San Siro di Milano, e proprio per omaggiare la città, il Napoli ha condiviso un’immagine social di Khvicha Kvaratskhelia e compagni alla conquista del Duomo. La sfida inizierà alle ore 21:00, e sarà in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, sospiro di sollievo per Simeone. Infortunio meno grave del previsto

Juventus, presentato ricorso per la chiusura della curva sud

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cadavere in campo nel Livornese, colpito da arma da fuoco