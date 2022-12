Napoli, Lozano verso l’addio. Manca l’accordo sul rinnovo

Napoli, possibile addio di Lozano a fine stagione

Il Napoli potrebbe dire addio ad Hirving Lozano a fine stagione, visto che ancora non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Marte, il messicano non accetterebbe un’offerta al ribasso che rientri nei nuovi parametri della società azzurra. Lozano ha attualmente un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, cifra che è fuori il limite imposto da De Laurentiis la scorsa estate. Ad oggi il Napoli valuterebbe eventuali offerte di altri club, con l’entourage del calciatore che sarebbe alla ricerca di una sistemazione che accontenterebbe Lozano.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, per Bereszynski si attende la svolta: questione di giorni

Inter-Napoli, in dubbio la presenza di Brozovic: pronto il sostituto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bolivia: caos e proteste dopo arresto oppositore Camacho