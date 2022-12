Inter-Napoli, in dubbio la presenza di Brozovic: pronto il sostituto

La presenza del centrocampista Marcelo Brozovic resta attualmente in dubbio per la sfida tra l’Inter ed il Napoli.

Il centrocampista Marcelo Brozovic resta in dubbio per la sfida tra Inter e Napoli. Il giocatore sta infatti recuperando da un’infortunio. Quest’ultimo sembra quasi superato del tutto, tuttavia manca davvero poco alla sfida che avrà luogo allo Stadio San Siro. Napoli ed Inter si sfideranno infatti il prossimo 4 gennaio, in occasione della ripresa del campionato. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbe già pronto l’eventuale sostituto del centrocampista croato: si tratta di Mkhitaryan.

Ecco le parole del quotidiano sulla vicenda in attesa del big match:

“Il centrocampista croato, ad esempio, è l’alternativa più “insidiosa”. Anche ieri ha svolto un programma differenziato, ma il ko sembra già un ricordo. Tanto più che non sono stati prenotati accertamenti. Brozovic ha una settimana di tempo, questione più che altro di gamba. Nel caso, sarebbe Mkhitaryan a fargli posto, con Calhanoglu mezz’ala.”

Fonte foto: Instagram, @marcelo_brozovic

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Può dire addio al Napoli: l’indiscrezione di mercato

Bereszynski-Napoli è fatta, si limano i dettagli. Annuncio vicino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: a Roma primo volo Cina dopo ripresa test