Il Mattino – Kvara e Zielinski pronti a rinnovare, Osimhen non è convinto: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha titolato così: “Napoli, da Kvara a Osi fino a Zielinski: partita l’operazione rinnovi“. Kvaratskhelia è propenso a rinnovare, nessun passo concreto al momento, ma la promessa è quella di rincontrare a breve il suo agente. Giuntoli ha già definito tutto in inverno, manca solo la firma. Tutto da rifare invece per Zielinski, il polacco non ha alcuna intenzione di abbandonare la casacca azzurra, e nonostante l’offerta a ribasso, è pronto ad accettare le condizioni di De Laurentiis. L’unico nodo difficile da sciogliere, è quello di Osimhen. Il giocatore non è ancora convinto della proposta di rinnovo, anzi a dire il vero, tentenna davanti alle idee del Napoli.

Fonte foto: Flickr.com

