Il Mattino – Danso in pole, per il difensore si è mosso anche Garcia: è il successore ideale.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato l’interesse di Rudi Garcia per Kevin Danso: “Kevin Danso del Lens, 24 anni, valutato una trentina di milioni, è lui quello nettamente in pole. E ieri dalla Francia rimbalzano voci del tentativo del club transalpiano di blindarlo con un rinnovo di altri tre anni. Il centrale avrebbe glissato, probabilmente – sostiene la stampa d’Oltralpe – proprio perché sta aspettando il Napoli. Il problema è che ogni volta che De Laurentiis chiede informazioni su un calciatore, il suo prezzo schizza alle stelle. Per questo punta al massimo riserbo, alle trattative quasi carbonare con gli intermediari. Per Danso, però, si è mosso anche Garcia: non solo perché conosce a memoria la Ligue 1 ma soprattutto perché è convinto – anche i database a cui si appoggia Micheli dice che è vero – che sia il successore naturale del coreano. Il punto evidente è che non può venire uno qualsiasi: il campionato passato ha mostrato che Juan Jesus e Ostigard sono due super alternative. Ma nessuno dei due può far coppia fissa con Rrhamani. E anche Garcia va in questa direzione, nonostante le parole. E in più ora il tecnico francese mette anche fretta a De Laurentiis: per la prossima settimana lo vorrebbe a Castel di Sangro”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Danso-Lens salta il rinnovo: vuole il Napoli, la situazione

Incontro ag. Kvara-ADL: c’è base d’intesa su rinnovo, manca la quadra sulle cifre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Lazio ufficializza il rinnovo di Pedro