Incontro ag. Kvara-ADL: c’è base d’intesa su rinnovo, manca la quadra sulle cifre

Notizie Napoli calcio – L’agente di Kvara Mamuka Jugeli, ieri ha raggiunto Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per incontrare il presidente De Laurentiis.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercato.com, le basi per il rinnovo della stella georgiana erano già state poste in primavera, ora si tratta di entrare nella fase operativa.

C’è già una base d’intesa per rinnovare il contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Va trovata invece quella sulle cifre perché il georgiano vorrebbe quantomeno raddoppiare l’attuale ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Filtra grande ottimismo di arrivare presto alla fumata bianca.

