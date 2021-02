VIDEO – Dries Mertens, continua la riabilitazione in Belgio

Dries Mertens, le immagini dal Belgio

Dries Mertens, continua la sua ribitazione in Belgio. Il giocatore lavora alacremente ad Anversa, presso la clinica Move to Cure del dottor Lieven Maesschalck per tornare il più presto possibile a disposizione di Rino Gattuso.

Il video:

