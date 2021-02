Ciro Venerato: “Difesa a 3? C’è un motivo per cui Gattuso non ci pensa”

Ciro Venerato, su Atalanta-Napoli

Ciro Venerato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo le probabili scelte di modulo del tecnico Gattuso. Di seguito le parole del giornalista Rai:

“Difficilmente avremo rivoluzioni tattiche contro l’Atalanta. Credo che si andrà avanti col 4-3-3 o 4-2-4-1 che sarà 4-1-4-1 in fase di non possesso. Ad oggi è difficile che Gattuso adotti la difesa a tre perché sono solo tre i difensori a disposizione dell’allenatore. Certezze non ne ho ma, ripeto, si andrà avanti con la difesa a quattro”.

