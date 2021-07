Sarri, Napoli: “Sarei potuto tornare a luglio, Scudetto 2018? Ho visto giocatori piangere, sogno infranto”

Mertens punta?

“Fu una botta di culo. Eravamo sopra 1-2 a Bergamo e io inserii Mertens come attaccante, pensando che in quell’occasione era utile. Fece il diavolo a 4. L’anno in cui perdemmo Higuain e si infortunò Milik, provai Dries come attaccante. Discussi con lui nello spogliatoio, alla fine fece 29 goal“.

Insigne? “E’ da cinque d’anni il giocatore italiano più forte, l’ho visto fare cose durante l’europeo da paura. Ha fatto un gol che se avesse fatto qualcun altro sarebbe andato in telegiornale per tre giorni”.

Spalletti?

“Nell’ultimo periodo non l’ho sentito. Luciano ha l’esperienza giusta per gestire qualsiasi situazione. A Napoli è dura. Per ADL? Anche! (ride ndr) però è uno che ha raggiunto i risultati”.