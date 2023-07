Corriere dello Sport – Kvaratskhelia firmerà fino al 2028: tutti i dettagli sul nuovo contratto.

Dopo il primo ritiro a Dimaro, Kvaratskhelia si è mostrato sereno e tranquillo. Il giocatore ha tutta l’intenzione di proseguire la sua avventura in azzurro. L’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, ha presenziato durante l’amichevole con la Spal e successivamente ha cenato con Micheli, al Sport Hotel Rosatti e poi è andato via. C’era poco da dire sul giocatore, ormai la questione è stata affrontata e la volontà, per ambedue le parti, è la medesima.

“Khvicha firmerà un nuovo contratto fino al 2028, con la possibilità di ritrovarsi dentro l’ormai classica opzione a favore del club azzurro fino al 2029, e praticamente raddoppierà il suo attuale stipendio da 1,4 milioni di euro: arriverà a 2,5 milioni più bonus, così da toccare i 3 milioni”.

Fonte foto: Flickr.com

