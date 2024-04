UFFICIALE – Trauma contusivo per Ngonge: la nota sull’infortunio

L’attaccante del Napoli Cyril Ngonge ha riportato un infortunio alla coscia sinistra durante la seduta di allenamento.

Nel corso della seduta di allenamento mattutina Cyril Ngonge è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio.

La SSC Napoli ha spiegato che si tratta di un trauma contusivo alla coscia sinistra.

Di seguito il comunicato in cui è presente anche il report della seduta:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma all’U-Power Stadium domenica alle ore 15 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha lasciato la seduta nelle fasi iniziali per un trauma contusivo alla coscia sinistra.”

