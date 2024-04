Il Napoli non riscatterà due giocatori: non hanno convinto

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe deciso di non riscattare due giocatori.

Hamed Junior Traoré e Leander Dendocker sarebbero i due giocatori su cui il Napoli non eserciterà l’opzione di riscatto.

A riportare la notizia ci ha pensato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, spiegando che i due non avrebbero convinto il club.

Di seguito quanto si legge in merito:

“Può essere il centrocampista polacco la carta a sorpresa di Calzona a Monza e per il rush finale del campionato. Gli esperimenti, del resto, non sono andati a buon fine: Traorè non verrà riscattato. Troppo alta la cifra da versare al Bournemouth in considerazione delle prestazioni dell’ivoriano. Discorso simile per Dendoncker, che invece il campo finora l’ha visto pochissimo: 3 presenze e 21’ minuti in campionato per il belga, che tornerà all’Aston Villa a fine stagione.”

