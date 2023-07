La Gazzetta dello Sport – Spunta Gonçalo Inacio per la difesa: lo Sporting spara alto.

La lista del Napoli è infinita, spunta un nuovo profilo per la difesa: si tratta di Gonçalo Inacio. Il classe 2001 è di proprietà dello Sporting Lisbona, e come scrive il quotidiano, l’affare sembrerebbe essere fuori portata per il progetto partenopeo.

“Danso, austriaco del Lens, potrebbe essere il sostituto di Kim. Ma restano in pista anche il croato Sutalo, l’inglese Kilman e il francese Lacroix. Il Napoli si è informato anche con lo Sporting di Lisbona su Gonçalo Inacio, centrale classe 2001 che ha già esordito nella nazionale portoghese, ma anche la sua valutazione è oltre i 30 milioni“.

