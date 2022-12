Lavori Stadio Maradona, stanziati 500mila euro

La Regione Campania comunica che sono stati stanziati 500mila euro per i lavori allo Stadio Diego Armando Maradona.

La Ragione Campania ha pubblicato un comunicato relativo ai lavori che saranno effettuati allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato sarebbero stati stanziati 500mila euro in occasione della sfida amichevole tra Italia ed Inghilterra che sarà disputata proprio a Fuorigrotta il prossimo marzo.

Di seguito il comunicato:

“Deliberato lo stanziamento di 500.000 euro per i lavori di ristrutturazione previsti all’interno dello stadio Maradona di Napoli, in vista dell’incontro internazionale di calcio tra Italia e Inghilterra in programma il 23 marzo prossimo.”

Fonte foto: Instagram, @stadiodiegoarmandomaradona

