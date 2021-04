Napoli-Inter, Osimhen sarà titolare. Ultimi dubbi per Gattuso

Napoli-Inter, Osimhen giocherà dal primo minuto

Il Napoli affronta stasera l’Inter allo stadio Maradona, con Gattuso che sembra ormai aver scleto l’11 titolare da schierare. In porta, dopo l’infortunio di Ospina, ci sarà Alex Meret. In difesa Di Lorenzo confermato a destra, mentre Hysaj giocherà a sinistra al posto di Mario Rui. La coppia centrale sarà formata da Koulibaly e Manolas. A centrocampo conferma per la coppia composta da Demme e Fabian Ruiz, che sembrano aver trovato il loro equilibrio. In attacco a sinistra Insigne e a destra Politano, come punta centrale giocherà Osihmen. L’unico dubbio è su Zielisnki che in settimana ha accusato un problema muscolare, pronto Mertens a sostituirolo nel ruolo di sottopunta.

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Demme, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Politano, Osimhen

