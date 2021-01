Juve-Sassuolo, Pistocchi: “Bonucci solo ammonito, l’anno scorso espulso Lucioni per fallo su Bentancur, l’unica differenza è la maglia”

L’anno scorso, in Juventus-Lecce, Lucioni venne espulso per aver privato Bentancur di una evidente possibilità di segnare una rete. In Juventus-Sassuolo, Massa ha solo ammonito Bonucci per la trattenuta su Caputo lanciato verso la porta. Che differenza c’è, maglia a parte? DOGSO pic.twitter.com/2E61J0QTye

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 12, 2021