Ounahi ha detto sì al Napoli: si cerca ora l’accordo

Azzedine Ounahi avrebbe detto sì al Napoli: il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sulla questione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata su Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino sarebbe nel mirino del Napoli ormi da un po’ di tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano il giocatore sarebbe d’accordo a vestire la maglia azzurra, dunque si dovrebbe soltanto stabilire il prezzo del suo cartellino. Il Napoli avrebbe offerto 20 milioni, se l’Angers dovesse accettare Azzedine Ounahi resterebbe in Francia fino al prossimo giugno, per poi trasferirsi in azzurro.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli ci sta pensando, valuta, osserva, sottraendosi però ad aste, giacché sul ragazzo hanno posato gli occhi diversi club. Destinazione del tutto gradita quella napoletana, bisogna però trattare con il club francese che, per ora, chiede di più dei 20 milioni messi a disposizione del Napoli che, in caso di acquisto, lo lascerebbe lì dov’è fino a giugno.”

