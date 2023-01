Mario Rui, dalle critiche dei tifosi alla rinascita

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrato su Mario Rui, che avrebbe trovato una propria dimensione in campo.

Il terzino del Napoli Mario Rui è stato oggetto di critiche da parte del tifosi azzurri in passato. Fortunatamente le cose adesso sembrerebbero cambiate: in campo è titolare fisso ed anche le sue prestazioni sono migliorate.

Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Il portoghese conosce l’indirizzo del gol, lo hanno già ringraziato, tra gli altri, Simeone e Osimhen. Mario Rui, che con l’arrivo di Olivera è migliorato perché ogni tanto si riposa ricaricandosi, è lo stesso terzino preso di mira dai tifosi diverse volte, negli anni, per motivi spesso sconosciuti, perché da quando Ghoulam ha vissuto il suo personalissimo incubo, l’ex Roma ha cominciato a giocarle tutte, e per anni non ha avuto sostituti. Ha sopportato critiche, spesso ingiuste, digerendo anche i social, che leggeva, fortificando il proprio carattere affinché facesse coppia con un mancino che non è mai stato in discussione.”

Fonte foto: Instagram, @mariorui_6

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, oggi la fumata bianca per lo scambio Sirigu-Gollini

Ultimissime di mercato – Tottenham su Meret: primi colloqui con l’entourage

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: Marche, danni da pioggia e vento. Neve in zone interne