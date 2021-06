Baiano: “Spalletti? Occhio ai momenti no, basta una scintilla con ADL per fare esplodere tutto”

L’ex giocatore azzurro dice la sua sul nuovo tecnico del Napoli

Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di Radio Gol, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex attaccante del Napoli ha parlato, tra le altre cose, anche di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Queste le sue parole:

“[…]Spalletti al Napoli? Conosco molto bene Luciano, essendo il suo come quello del presidente un carattere molto fumantino, basta una scintilla per fare esplodere tutto. Bisognerà essere bravi a buttare acqua sul fuoco nei momenti difficili. Tutti abbiamo dei difetti, la cosa che mi piace di Luciano è che le cose te le dice in faccia senza mandartele a dire e questo i giocatori l’apprezzano molto[…]”.