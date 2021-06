Nuno Tavares, parla l’intermediario: “Ecco perché non andrà al Napoli”

Cesar Boavenutra, intermediario di Nuno Tavares, ha espresso il suo pensiero sul presunto arrivo del giocatore a Napoli.

Cesar Boaventura è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”. L’intermediario di Nuno Tavares, difensore del Benfica, ha parlato proprio del giovane classe 2000. Secondo Boaventura Tavares lascerà il club portoghese, ma non andrà al Napoli e spiega anche il perché.

Queste le sue parole:

“Non credo che Nuno Tavares continuerà con il Benfica, ma al contempo non andrà al Napoli. Ci sono tante squadre su di lui. Ovviamente la decisione spetta a lui. Non credo andrà al Napoli perché non ci sono proposte concrete, per ora se ne parla soltanto. Ciò mi ricorda la questione Grimaldo. Tante chiacchiere ma pochi fatti. Le offerte sono arrivate da Francia e Inghilterra.”

L’intermediario di Nuno Tavares interviene anche sul presunto scambio tra il giocatore e Mario Rui:

“Non credo Mario Rui piaccia al Benfica. Con Giuntoli non ho parlato di Tavares perché non è un giocatore che il club vuole vendere. Io ho solo portato un’offerta al Benfica da parte del Marsiglia.”

