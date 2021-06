Napoli, interesse per Mario Rui da parte del Trabzonspor

Secondo Tutto mercato web Mario Rui, difensore del Napoli, è finito nel mirino del Trabzonspor.

Mario Rui avrebbe suscitato da parte del Trabzonspor. Il club turco ha concluso da pochi giorni l’affare Marek Hamsik, ma a quanto pare gli obiettivi non sono terminati. Come spiega Tutto mercato web la trattativa starebbe diventando concreta in queste ore.

“Il Trabzonspor sulle tracce di Mario Rui, terzino portoghese legato al Napoli da un altro anno di contratto. Contatti costanti nelle ultime ore col club turco (che da pochi giorni ha tesserato anche l’ex capitano del Napoli Marek Hamsik) al lavoro per provare a chiudere l’operazione in tempi rapidi.”