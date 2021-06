Alemao è stato dimesso, l’ex giocatore del Napoli tornerà presto a casa

L’ex giocatore del Napoli Ricardo Alemao è stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato a causa del Coronavirus.

Ricardo Alemao è guarito dal Coronavirus. Non solo: l’ex giocatore del Napoli è stato dimesso dall’ospedale in cui era stato ricoverato. Ricardo Alemao era stato ricoverato in Brasile pochi giorni fa e le sue condizioni sembravano davvero preoccupanti. La notizia è iniziata a diffondersi proprio in seguito ad un comunicato del Napoli in cui sosteneva l’ex calciatore.

Fortunatamente la situazione è subito migliorata. Le notizie erano sempre più positive, fino ad arrivare ad oggi, giorno in cui il brasiliano è stato dimesso. Adesso dovrà iniziare un percorso di fisioterapia, ma nel fine settimana potrà tornare a casa. Tutto ciò è stato annunciato sul profilo facebook del Club Napoli di Rio De Janeiro.

