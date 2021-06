Napoli, trovato il terzino sinistro ideale, ma il nome non trapela

Ciro Venerato, giornalista RAI, afferma che il Napoli avrebbe scelto il terzino sinistro per rafforzare la squadra.

Il giornalista RAI Ciro Venerato è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Gol. L’argomento di cui ha parlato è il mercato del Napoli, in particolare il profilo ideale per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. Secondo Venerato il Napoli avrebbe già scelto il giocatore, ma non intende svelare il nome.

“Il Napoli ha trovato il giocatore giusto, ma vuole blindare il suo profilo. Spalletti è lieto della scelta. Il giocatore in questione è stato proposto dallo scouting del Napoli ed è stato garantito all’allenatore che sarà presente il 5 agosto a Castel di Sangro.”

