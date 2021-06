Koopmeiners verso l’Atalanta, il dt dell’AZ conferma: “Negoziazione in corso”.Le cifre

Koopmeiners verso l’Atalanta, giocatore seguito anche dal Napoli

Ultime mercato – Teun Koopmeiners, verso l’Atalanta, il centrocampista dell’AZ Alkmaar accostato anche al Napoli si avvicina sempre di più all’Atalanta. La conferma arriva dalle dichiarazioni del d.t. dell’AZ Alkmaar, Max Huiberts, che a Voetbal International ammette pubblicamente la trattativa con il club nerazzurro:

«C’è una negoziazione in corso con l’Atalanta, ma non abbiamo ancora definito tutto. E non voglio commentare le cifre dell’affare»

Come riporta anche la Gazzetta dello Sport

“Restano da definire gli ultimi dettagli prima di parlare di un accordo. L’Az non aveva ceduto sulla richiesta di 20 milioni, ma le parole di Huiberts possono essere lette come un’apertura all’Atalanta, che si era fermata a un’offerta da 15. La quadra si può trovare sui bonus e sull’eventuale inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Ma la Dea è forte pure dell’accordo con il procuratore del giocatore per un quinquennale da circa 1,5 milioni”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ritiro Italia, Insigne: “Rinnovo Napoli? C’è tempo per parlare, penso all’Europeo. Lazio nulla di vero”

UFFICIALE – La Fiorentina annuncia il primo colpo di mercato: Nicolas Gonzalez. La cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Washington Square Park, da icona Nyc a ‘zona proibita