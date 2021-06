Salernitana verso la non ammissione in Serie A: salirebbe il Benevento

Salernitana verso la non ammissione in Serie A, ne beneficerebbe il Benevento

Ultime notizie calcio – La Salernitana verso la non ammissione in Serie A, al momento è fortemente a rischio. Per capirne di più su chi potrebbe prendere il posto dei granata, sono due le opzioni che si stanno valutando. La prima è la seguente:

1ª – società classificatasi 18° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

2ª – società classificatasi 19° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

3ª – società classificatasi 20° nel Campionato di Serie A (2020/2021)

In tal caso chi beneficerebbe dall’esclusione della Salernitana sarebbe il Benevento ma al vaglio c’è anche un’altra ipotesi. Essa riguarda la mancata accettazione della domanda d’iscrizione. In questo caso si dovrebbe fare appello ai parametri previsti dalle Norme FIGC per la copertura dei “posti vacanti” in organico. Tali parametri riguardano il ripescaggio dalla Serie B di un’altra società e sono:

– la classifica finale dell’ultimo campionato (con una incisività del 50% sulla selezione della squadra da ripescare)

– la tradizione sportiva della città (incisività al 25%)

– il numero medio di spettatori allo stadio dalla stagione 2014/2015 alla stagione 2018/2019 (incisività al 25%)

