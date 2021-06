Mercato Napoli, offerta per Attila Szalai 14mln: il Fenerbahce rifiuta, ecco quanto vuole

Mercato Napoli, offerta per Attila Szalai del Fenerbahce

Mercato Napoli, offerta per Attila Szalai, le ultime notizie arrivano dalla Turchia, perché il club partenopeo è alla ricerca di un difensore e sembra abbia messo nel mirino Attila Szalai del Fenerbahce.

Calciomercato Napoli, Attila Szalai nel mirino: offerta rifiutata

Secondo le ultime notizie di calciomercato riportate dai giornalisti turchi di Krampon Sport, il Napoli avrebbe formulato la prima offerta per Attila Szalai di 14 milioni di euro più bonus per acquistarlo dal Fenerbahce. Il club turco però ha rifiutato l’offerta e fatto la valutazione di 25 milioni di euro per il giovane centrale capace di giocare anche da terzino mancino. Il Fenerbahce è interessato a Mario Rui, ma per Attila Szalai vorrebbe chiudere l’affare cash e senza contropartite tecniche.

