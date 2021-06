Galeone amico di Allegri svela: “Non è venuto a Napoli perché ADL non sorride”

Galeone amico di Allegri svela perché non è andato al Napoli

Giovanni Galeone, amico di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, e tra le tante ha svelato perché Allegri non ha scelto di allenare il Napoli. Di seguito le sue parole.

Galeoni:

“Conoscemmo De Laurentiis a Sorrento al Golden Goal insieme a Max. Spalletti farà bene a Napoli, è una persona gentile e preparata. Sembra duro però è una persona amabilissima e credo che legherà molto con l’ambiente. Allegri apprezza molto Insigne, ma è andato via dalla Juve proprio perché c’erano delle incompetenze tecniche. Non so se lo ha mai chiesto o se lo chiederà. Adesso Max è a Capri ed Ischia. Max non è andato ad allenare a Napoli perché il presidente non sorride. Mi piace la prima Italia, quella delle prime due partite a Roma. Mi piace molto Locatelli, ha fatto dei miglioramenti incredibili e lo vedo bene alla Juve di Max Allegri. I nostri esterni sono decisivi, Insigne quando viene dentro dà spazio alle incursioni di Spinazzola”.

