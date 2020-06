D’amico, ex agente di Gattuso: “Rino è arrivato in un momento delicato, ha cambiato il Napoli”

L’ex agente di Gattuso elogia il tecnico azzurro

Nel corso della diretta di Marte Sport Live, è intervenuto Andrea D’amico ex agente di Gennaro Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“I risultati del Napoli sono merito di Rino Gattuso che ha ereditato una situazione non facile e ha cambiato marcia. La Champions? E’ un traguardo molto importante, vedremo come si giocherà il ritorno col Barcellona. De Laurentiis sa bene quanto sia fondamentale questo sia obiettivo. C’è entusiasmo dopo la vittoria in Coppa Italia, il mio auspicio è che si possa ricompattare davvero il gruppo e risolvere queste situazioni ancora aperte. Callejon? Gli direi di chiudere la carriera a Napoli, sono convinto che il progetto Gattuso sarà molto importante. Il Napoli è tra le grandi d’Europa. Koulibaly? E’ un calciatore di assoluto livello, vedremo che mercato sarà. Il Verona è in grande condizione fisica e lo ha dimostrato contro il Cagliari”.

