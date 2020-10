R. Insigne: “La mia esultanza non era contro i napoletani”

Roberto Insigne, attaccante del Benevento, ha realizzato il momentaneo vantaggio dei giallorossi proprio contro il Napoli capitanato da suo fratello Lorenzo.

Dopo la marcatura, però, la sua esultanza è stata alquanto rabbiosa. Intervistato ai microfoni di Otto Channel, ne ha spiegato i motivi:

“E’ una gioia immensa segnare contro il Napoli, mi dispiace averlo fatto contro mio fratello. Spero che sia il primo di una lunga serie, sono felice di aver segnato contro la società in cui sono cresciuto e non ha creduto in me, a differenza del Benevento. La mia esultanza era liberatoria, non era contro Napoli ed i napoletani. Era la mia prima volta, infatti mi è scesa pure qualche lacrima”.