Infortunio Bakayoko: Gattuso tira un sospiro di sollievo

E’ uscito anzitempo per una botta al ginocchio nel corso di Benevento-Napoli ma Bakayoko può stare tranquillo.

Come riportato dal quotidiano Repubblica, il suo infortunio non è grave ed il centrocampista sarà disponibile già giovedì prossimo in Europa League, per la sfida contro il Real Sociedad.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Top & Flop – Benevento-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo

R. Insigne: “La mia esultanza non era contro i napoletani”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giappone: acquario nomina un undicenne direttore creativo