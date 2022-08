Napoli-Simeone: ore decisive, se non si chiude può saltare tutto

Non è ancora detta l’ultima parola sull’arrivo di Simeone al Napoli

L’arrivo in azzurro di Giovanni Simeone è tutt’altro che scontato. Seppur ci sia già l’accordo con il giocatore, tra i club non è ancora stata trovata l’intesa definitiva. Paolo Bargiggia, esperto di mercato per SportMediaset, riferisce le ultime sullo stato della trattativa tramite il suo profilo Twitter.

Fondamentale stanotte la trattativa tra @sscnapoli e @HellasVeronaFC per @simeonegiovanni : o si chiude o il club campano minaccia di cambiare obbiettivo… — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) August 12, 2022

