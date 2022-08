Gaetano-bis? La Cremonese ci crede, contatti avviati con il Napoli

Gianluca Gaetano può tornare al club lombardo

La redazione di Sky Sport riferisce le ultime sul futuro di Gianluca Gaetano. La Cremonese, dopo aver preso il portiere Saro dal Crotone, è in trattativa per chiudere altri colpi tra i quali anche un centrocampista e il profilo che piace di più è quello del partenopeo classe 2000, che è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione culminata con la promozione in serie A per i grigiorossi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli saluta Petagna, la risposta dell’attaccante

Ounas verso l’addio al Napoli: non rientra nel progetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio distrugge 20 ettari tra province Lucca e Pisa, domato