Nuove maglie in vendita da settembre, De Laurentiis cura tutto in prima persona

De Laurentiis sulle nuove maglie

Come riportato dal Corriere dello Sport, la questione nuove maglie continua a tenere banco nel ritiro di Dimaro. Il quotidiano riporta le dichiarazioni del presidente, che si è esposto in prima persona. Ecco quanto riportato:

“Stiamo producendo in Cina, Bangladesh, Pakistan, Turchia e anche in Italia. Gradualmente il materiale sarà spedito da Shanghai, ma ovviamente la squadra avrà la priorità. Quando poi saremo pronti, partirà anche la vendita al pubblico: ritengo entro il mese di settembre. Stiamo definendo i dettagli contrattuali ma i modelli sono stati già approvati: oltre agli sponsor, compariranno il logo del Napoli e quello di EA7. Facciamo riunioni continue, ho curato tutto in prima persona: dal contatto con Armani, alla ricerca del vettore. Tra l’altro, bisogna rendersi conto che l’iter con uno sponsor tecnico dura diciotto mesi: insomma, stiamo provando a ridurre i tempi davvero al minimo”,

