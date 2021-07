Anche senza rinnovo Insigne non sarà ceduto, resterà fino alla fine della stagione

Insigne, in caso di mancato rinnovo non sarà ceduto

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si è parlato del rinnovo di Lorenzo Insigne, che anche senza un nuovo contratto potrà restare in azzurro. Ecco quanto riportato:

“Finora nessuno ha dichiarato alcunché e in agenda non ci sono appuntamenti neanche con il manager Pisacane, ma stando alle notizie venute fuori informalmente le parti sono lontanissime. E se alla fine l’accordo non sarà trovato e il capitano non sarà ceduto, beh, il Napoli lo porterà a scadenza senza battere ciglio. Sì: lo terrà a parametro zero fino all’ultimo giorno del suo contratto”.