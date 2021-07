Caso Emerson Palmieri: senza l’addio di Rui o Ghoulam l’affare è complicato

Emerson Palmieri in attesa, senza l’addio di un terzino, il Napoli non potrà provare l’affondo con il Chelsea.

Emerson Palmieri è il primo obiettivo del Napoli, ma sarà necessaria almeno una cessione.

Tra le priorità del Napoli c’è la cessione dei big, ma senza svendere. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione legata ad Emerson Palmieri: se non andrà via almeno un terzino sinistro tra Mario Rui e Ghoulam, il Napoli non potrà provare l’affondo con il Chelsea. Il terzino rimane il grande obiettivo azzurro, insieme ad un centrocampista centrale.

