Serie A: vietato l’utilizzo delle maglie verdi dal 2022-2023

Nuovo regolamento Lega Serie A: vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento.

Questa la nuova regola emanata dalla Lega Serie A.

Il sito ufficiale di SkySport fa il punto sul nuovo regolamento emanato dalla Lega Serie A, in merito al colore delle maglie in campo: “Dalla stagione 2022/2023 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”. Così recita il paragrafo 1 (articolo 2) del nuovo regolamento della Lega Serie A, rivoluzione alla voce “colori” che diventerà d’attualità a partire dalla Serie A 2022/23. Quale è il motivo? Evitare che spettatori e ufficiali di gara possano confondere il colore delle maglie con quello del campo. Vietato quindi il verde come colore unico sulle casacche (parzialmente è il caso del Sassuolo), scelta che abbiamo visto negli ultimi campionati“.

