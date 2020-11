Fantacalcio, i consigli per la prossima giornata

Fantacalcio, chi schierare nella prossima giornata

Dopo la sosta per i vari impegni delle Nazionali, la Serie A riparte ed è già tempo di pensare alla formazione per la prossima giornata di fantacalcio.

Ecco i consigli su chi schierare:

Portieri

MUSSO (UDINESE-GENOA)

Il Genoa è una delle squadre che segnano con minor frequenza in Serie A, ed hanno il secondo peggior attacco di tutto il campionato. Ottima opportunità per Musso, potrebbe regalare un bonus ai propri fantallenatori

DRAGOWSKI FIORENTINA-BENEVENTO

I viola affrontano il Benevento, con il ritorno in campo di Pezzella potrebbero ritrovare un’ottima solidità difensiva. Dragowski potrebbe approfittarne, clean sheet possibile.

REINA (CROTONE LAZIO)

Lazio impegnata sul campo del Crotone, che insieme all’Udinese ha il peggior attacco della Serie A. 6 le reti messe a segno dei calabresi, questo dato può favorire Reina nel tenere la sua porta inviolata

Difensori

BASTONI (INTER-TORINO)

Il difensore nerazzurro è reduce da ottime prove in Nazionale, potrebbe continuare il suo trend positivo regalando un voto alto. Contro un Torino in crisi, sarà un importante banco di prova

GOSENS (SPEZIA-ATALANTA)

Il laterale tedesco torna a disposizione di Gasperini, che lo schiera titolare. Lo scorso anno, ha regalato molto bonus andando a segno per ben 9 volte in campionato. L’impegno non proibitivo della Dea, potrebbe favorire il suo ritorno al goal.

DE PAUL (UDINESE-GENOA)

Il fantasista argentino potrebbe andare in bonus, il Genoa è una delle difese più battute del campionato. Anche da calcio piazzato.

GOMEZ (SPEZIA-ATALANTA)

Il Papu non ha brillato in questo inizio di campionato, contro lo Spezia è desideroso di riscatto. Possibili bonus per lui.

RAMIREZ (SAMP-BOLOGNA)

Il fantasista blucerchiato è sempre pericoloso, contro il Bologna che subisce gol da 38 gare consecutive, schierarlo è quasi un obbligo.

ATTACCO

LUKAKU (INTER-TORINO)

L’attaccante belga, dopo i goal in Nazionale, torna titolare in campionato. Dopo i fastidiosi infortuni delle ultime settimane, la gara contro il Torino è un’ottima opportunità per tornare a segnare in campionato

QUAGLIARELLA (SAMP-BOLOGNA)

Stesso discorso fatto in precedenza per Ramirez, contro il Bologna possibile bonus.

KOUAME (FIORENTINA-BENEVENTO)

La Fiorentina è passata da Iachini a Prandelli, per Kouamè torna una maglia da titolare. L’attacaante ex Cittadella è stato messo da parte per un bel pò, ha tanta voglia di tornare al goal. Possibile sorpresa di giornata.

Vi ricordiamo di seguire FantAzzurri Show ogni Venerdì alle ore 18:00, attraverso la nostra pagina Facebook ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Seria A, Crotone-Lazio a rischio rinvio

Alvino, polemica sugli arbritaggi: “Succedono cose strane”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il discorso di Chiara Ferragni sulle donne: “Società maschilista e patriarcale”