Seria A, Crotone-Lazio a rischio rinvio

Serie A, Crotone-Lazio a rischio

Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, Crotone-Lazio è a rischio rinvio. La piggia caduta sulla città calabrese, mette in dubbio la disputa del match che è in programma oggi alle ore 15:00. Ecco quanto riportato:

“Crotone-Lazio, la prima partita del weekend in programma per le 15:00 di Sabato, è a rischio per la pioggia torrenziale che cadrà sulla città pitagorica per tutta la giornata. Sulla Calabria jonica diluvia da ieri sera e le due squadre proveranno a scendere in campo in ogni caso sotto la pioggia battente. Soltanto un ottimo drenaggio del terreno di gioco potrebbe consentire il regolare svolgimento del match, comunque in condizioni meteorologiche estreme, non solo per la forte pioggia ma anche per il freddo vento di grecale che soffierà su Crotone con raffiche superiori ai 40km/h da Nord/Est.”

