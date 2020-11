Milik, piace all’Inter. Politano può rientrare nella trattativa

L’Inter vuole Milik

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter starebbe pensando a Milik per rinforzare l’attacco. Il Napoli ha fissato il prezzo per la sua cessione, con Matteo Politano che potrebbe rientrare nell’affare. Ecco quanto riporato:

“Dunque non farà sconti alle pretendenti, prendendosi così il rischio dell’arrivo a fine contratto. Il numero uno azzurro ha fatto comunque il prezzo: per cedere il suo attaccante chiederà qualcosa in meno di 20 milioni, ovvero 18. Ma c’è anche un’altra via, qualora non spuntassero nuove pedine da scambiarsi: Politano. Il Napoli ha preso l’attaccante dall’Inter lo scorso gennaio con la formula del prestito oneroso da 2 milioni per 18 mesi e riscatto obbligatorio fissato a 19 più 2 di bonus. Il riscatto scatterà a gennaio 2021, quando si aprirà il mercato e la somma che dovrà versare il Napoli all’Inter, corrisponde, di fatto, a quanto De Laurentiis chiede per Milik. Insomma, Milik in nerazzurro per pagare Politano potrebbe essere un’altra soluzione da non escludere perché l’accordo, in fondo, farebbe felici tutti.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, probabile ritorno al 4-3-3. Chance per Elmas

Dall’Argentina: Gonzalo Higuain positivo al Coronavirus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zaki: oggi udienza su rinnovo carcerazione