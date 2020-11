Napoli-Milan, probabile ritorno al 4-3-3. Chance per Elmas

Napoli-Milan, si torna al 4-3-3

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in vista della sfida contro il Milan, Gattuso sterebbe pensando di ritornare al 4-3-3. A centrocampo, chance importante dal primo minuto per Elmas. E proprio riguardo al macedone, ecco cosa si legge sul quotidiano:

“Dovrebbe rinforzare la catena laterale nella fase di non possesso e sostenere la proposta offensiva muovendosi anche tra le linee e ponendosi come riferimento per i compagni per spezzare in due blocchi la fase difensiva degli avversari“.

