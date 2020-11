Alvino, polemica sugli arbritaggi: “Succedono cose strane”

Carlo Alvino sospettoso per alcuni arbitraggi

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sollevando una polemica che riguarda alcuni arbritraggi sfavorevoli al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli sta disputando un buon campionato ma, pur avendo fatto così bene, in ogni partita abbiamo assistito a degli arbitraggi un po’ strani che hanno lasciato qualche dubbio. Bisogna stare attenti, perché alcune scelte arbitrali sono state davvero discutibili e poco condivisibili. Contro il Bologna, ad esempio, l’arbitro non ha visto niente, salvo poi annullare il gol del Napoli dopo essere stato chiamato dal VAR. L’allenatore dovrebbe lamentarsi, in questi casi, a fine partita? Non sono d’accordo: Gennaro Gattuso determinate cose non poteva dirle perché lui deve giustamente pensare solo alle questioni di campo, senza entrare in altri discorsi. Il direttore sportivo, però, poteva lamentarsi, eppure non lo ha fatto. Alle televisioni poteva chiedere di fargli rivedere certe azioni, dopo la partita col Bologna. Su queste cose è la società che deve farsi sentire, non l’allenatore.”