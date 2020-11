Cristiano Ronaldo – Vicinissimo il ritorno al Real Madrid

Cristiano Ronaldo sarebbe vicino a lasciare la Juventus.

Stando a quanto riportato da Eurosport, la stagione in corso potrebbe essere l’ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus:

“La voce è di quelle che fanno drizzare le antenne ma la fonte che la lancia è tra le più autorevoli quando si parla di Real Madrid: secondo Marca, Cristiano Ronaldo starebbe riavvicinandosi al Real Madrid. In un articolo che, ha ampio risalto nell’home page del quotidiano madrileno, il quotidiano iberico ha sempre meno dubbi: nonostante il suo legame con la Juventus (con cui è legato da un contratto fino al 2022 da oltre 30 milioni di €, ndr) sia solido, il fenomeno di Madeira starebbe preparando il terreno per un clamoroso ritorno alla corte di Florentino Perez. Dopo che per anni i rapporti con giocatori ed elementi di spicco del clan Blancos erano stati pressoché inesistenti, dalla primavera scorsa qualcosa è cambiato e nelle ultime settimane anche alcuni indizi social e foto con ex compagni di squadra o uomini che gravitano nel Real Madrid fanno pensare che CR7 possa tornare a vestire la maglia del club merengues, per la gioia di tutti i fan del Real e anche del numero uno della Liga Tebas che qualche mese fa aveva dichiarato di sognare un ritorno di Ronaldo in Spagna.”

