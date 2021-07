Giornata di tamponi a Dimaro: Napoli affiancato dalla Nefrocenter, nuovo partner ufficiale

UFFICIALE – Giornata di tamponi oggi a Dimaro Folgarida per tutto il gruppo squadra, con un partner d’eccellenza: “Nefrocenter”.

Oggi giornata di tamponi a Dimaro Folgarida.

Il sito ufficiale dell’SSC Napoli informa i suoi lettori e tifosi in merito alla giornata odierna: “Giornata di tamponi oggi a Dimaro Folgarida per il Napoli. Lo staff medico azzurro è stato affiancato da un partner di eccellenza, la “Nefrocenter”, Gruppo sanitario specializzato nel settore della nefrologia, dialisi e diabetologia, oltre a essere presente negli ambiti della cardiologia, neurologia e riabilitazione. La Nefrocenter affiancherá la SSC Napoli in qualità di Partner Ufficiale per tutta la stagione sportiva”.

