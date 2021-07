A Taranto è fatta per Valerio Labriola, prestito secco per un anno

Nuova esperienza in Serie C per Valerio Labriola, il centrocampista disputerà la prossima stagione a Taranto.

Valerio Labriola è pronto per la sua nuova esperienza a Taranto.

Tuttomercatoweb focalizza l’attenzione sul futuro di Valerio Labriola, giovanissimo centrocampista del Napoli, che è pronto per la sua nuova esperienza lontano dalla città partenopea. Il club lo cederà in prestito secco solo per un anno, per cercare di fargli raggranellare esperienza. Dalla Serie C spunta un forte interesse per lui da Taranto. Dopo l’esperienza con la Fermana, il giocatore torna a vestire una maglia dello stesso campionato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly ha chiesto di essere ceduto, De Laurentiis chiede 50 milioni

Spalletti: “Per me Koulibaly resta, per essere competitivi serve una squadra forte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

M5s pronto alla battaglia, il testo della riforma penale va cambiato