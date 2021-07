Mercato fermo per Fabian Ruiz: nessun’offerta per il centrocampista

Nessuna proposta d’acquisto per Fabian Ruiz, il centrocampista è reduce dall’Europeo che non lo ha visto protagonista.

Nessuna proposta per Fabian Ruiz, il centrocampista è sul mercato.

Oltre a Koulibaly, un altro azzurro ufficialmente in vetrina è Fabian Ruiz, con il contratto in scadenza nel 2023. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, non è arrivata nessun’offerta per il centrocampista spagnolo, reduce da un Europeo con la Spagna che non lo ha reso protagonista.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Koulibaly ha chiesto di essere ceduto, De Laurentiis chiede 50 milioni

Spalletti: “Per me Koulibaly resta, per essere competitivi serve una squadra forte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

M5s pronto alla battaglia, il testo della riforma penale va cambiato