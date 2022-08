Raspadori-Napoli: il Sassuolo abbassa le richieste, la cifra per chiudere l’affare

Continua la trattativa per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori

Il Napoli continua a lavorare per acquisire le prestazioni sportive di Giacomo Raspadori. La distanza tra i club è minima ma comunque abbastanza importante da far si che finora non ci sia stato alcun accordo. Luca Marchetti, esperto di mercato di SKY Sport ha rivelato quello che potrebbe essere un punto di svolta fondamentale nell’affare.

Queste le sue parole:

“Il Napoli per Raspadori ha offerto 28 milioni più 5 di bonus, con alcuni dei quali facilmente raggiungibili. Il Sassuolo ha abbassato la sua richiesta iniziale di 40 milioni a 35+5. A 30 milioni più 5 di bonus si chiude”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La SSC Napoli saluta Petagna, la risposta dell’attaccante

Ounas verso l’addio al Napoli: non rientra nel progetto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio distrugge 20 ettari tra province Lucca e Pisa, domato