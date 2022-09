Liverpool, ultima seduta di allenamento alla vigilia del Napoli: un rientro, out in sei

Liverpool, ultima seduta di allenamento alla vigilia del Napoli

Il Liverpool ha svolto questa mattina l’ultima seduta di allenamento alla vigilia dell’esordio in Champions contro il Napoli. Jurgen Klopp può sorridere per il rientro di Thiago Alcantara, che come riporta Liverpool Echo ha svolto tutta la seduta con il gruppo, con lui in campo anche l’ex Juventus Arthur, pienamente a disposizione per la sfida contro gli azzurri di Spalletti.

Restano comunque diverse le assenze per i Reds: il capitano Jordan Henderson, Ibrahima Konate, Calvin Ramsay, Naby Keita e Alex Oxlade-Chamberlain, tutti out per problemi fisici, oltre a Curtis Jones che non si è allenato in mattinata.

