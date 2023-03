Napoli in prima fila per Firmino del Liverpool, può arrivare a parametro zero

Il Napoli vira su Firmino

Il Napoli sarebbe molto interessato all’attaccante del Liverpool Roberto Firmino, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine stagione liberandosi a parametro zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, il club azzurro sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza che guarda al brasiliano. Anche i bookmakers danno il Napoli come prossima squadra di Firmino, nonostante sulle sue tracce ci siano Barcellona, Newcastle, Milan, Inter e Bayern. Anche se al momento non sembrerebbe esserci una vera e propria trattiva, non è detto che non ci siano stati contatti per capirte la fattibilità dell’operazione in caso di cessione di Victor Osimhen.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

